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Жертвы финансовой пирамиды обратились за помощью к мошеннику в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 1 млн тенге отдала мошеннику 28-летняя актюбинка, желая вернуть вложенные ранее в финансовую пирамиду деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.
Женщина передала 1,35 млн тенге 34-летнему актюбинцу за помощь в возврате денег, вложенных в ТОО «Голд». Мошенник деньги получил, но помощь не оказал. Актюбинка обратилась в полицию в июне 2020 года.
В тот же день подозреваемый провернул еще одно мошенничество. Находясь в микрорайоне Батыс-2, он под предлогом помощи в возврате денежных средств, вложенных в финансовую пирамиду, получил от жительницы поселка Кенкияк, 1990 года рождения, денежные средства в размере 200 тысяч тенге.
«По фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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