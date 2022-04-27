Жертвы домашних тиранов скрывают факты насилия – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жертвы семейных скандалов зачастую не торопятся писать заявление в полицию. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В административном кодексе предусмотрен самостоятельный специальный состав правонарушений по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью (статья 73-1ч.1-1 КоАП) и побоев (статья 73-2 ч.1-1 КоАП), совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, с введением в санкциях этих статей ареста (15 и 10 суток, соответственно) и предупреждение», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос МИА «Казинформ».

При этом, согласно предоставленной информации, имеются различия в санкции данных статей, где лица, не состоящие в семейно-бытовых отношениях, за совершение деяний по статьям 73-1 и 73-2 КоАП подвергаются аресту или выплачивают штрафы решением суда, при этом стороны не часто примиряются и потерпевшие лица решительно настроены привлечь к ответственности обидчика.

При семейных же скандалах жертвы не торопятся с заявлением, более того, скрывают факт насилия, что не дает право сотруднику полиции принимать такие меры пресечения, как доставление и задержание. В таких случаях жертве предлагается обратиться в кризисные центры, а с семейным дебоширом проводится профилактическая беседа, без учета мнения потерпевшей установить защитное предписание также не допустимо.

«В этой связи прорабатывается вопрос расширения полномочий участковых инспекторов полиции по самостоятельному вынесению защитных предписаний по фактам семейно-бытового насилия без учета мнения потерпевшего. Вместе с тем, при фактах избиений по обращению потерпевших административное производство осуществляется на общих основаниях, предусмотренных административным кодексом и иными правовыми актами независимо от статуса пострадавшего лица», - добавили в ведомстве.