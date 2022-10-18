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Жертвы домашнего насилия стали активнее обращаться в полицию – МВД

Автор:  
Анеля Касымова
18 Октября 2022, 11:01
Жертвы домашнего насилия стали активнее обращаться в полицию – МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жертвы насилия стали активнее сообщать о таких фактах. Только в текущем году в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии. Большинство из них приходятся на города Шымкент, Астана, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области. В то же время по 60 % из них полиция не смогла принять меры, так как по приезду на место потерпевшие отказывались от подачи заявлений. Это 62 %. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь «домашних тиранов» к ответственности», - сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Правительства РК.

По его словам, безнаказанность привела к тому, что рукоприкладство стало привычным делом, что в итоге ведет к тяжким последствиям. Только за этот год совершено 668 преступлений на семейно-бытовой почве.

«С начала года в отношении дебоширов составлено 35 тыс. административных протоколов, из них по решению суда арестовано более 10 тыс. лиц, предупреждены 8,5 тыс. лиц и оштрафованы 675 лиц. Для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 67 тыс. защитных предписаний», - добавил глава МВД.

От подчеркнул, что для расследования таких преступлений введена специализация следователей-женщин, также есть инспекторы по защите женщин от насилия. За счет внутренних резервов их численность была увеличена вдвое. Сейчас такие должности введены в каждом районном отделении полиции.


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