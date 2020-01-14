Жертвы буллинга и кибербуллинга – кто они и как им помочь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый пятый казахстанский подросток 11-15 лет становится жертвой или участником буллинга ежемесячно. Участие в них - наиболее распространено среди мальчиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра общественного здравоохранения.

Сегодня буллинг – одно из распространенных явлений в школах всего мира.

Буллинг (от англ. bully – запугивать) подразумевает под собой не только физическую агрессию, но и психологическое давление, запугивание, распространение сплетен, вымогательство, издевательства. Негативные действия могут быть в виде физического контакта, слов или других способов, например, изменения выражения лица или непристойные жесты, а также стремление сознательно исключать жертву буллинга из группы, сообщества.

В 2018 году исследовательская группа ученых Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ МЗ РК) по «Поведению детей школьного возраста в отношении здоровья» «Health behaviour in school-aged children» (HBSC) провела опрос среди казахстанских школьников, чтобы изучить показатели здоровья и благополучия среди подростков.

К слову, подобные показатели собираются и изучаются исследовательской группой каждые 4 года.

В ходе опроса школьников, их просили ответить на вопросы, как часто они принимали участие в буллинге/кибербуллинге, либо сами становились его жертвами в школе на протяжении последних двух месяцев.

По мнению ученых исследовательской группы НЦОЗ, как у жертв буллинга, так и у самих обидчиков, имеются сопутствующие и будущие проблемы с психическим здоровьем.

Как выяснилось, 17% подростков 11-15 лет подвергались буллингу/травле в школе один и более раз в месяц.

Жертвами буллинга чаще становятся городские школьники по сравнению с сельскими.

Распространенность буллинга среди мальчиков и девочек несколько снижается к 15 годам.

Участвовали в буллинге других людей в школе один и более раз в месяц 20% подростков 11-15 лет. Распространенность данного поведения наиболее высокая среди мальчиков 11 и 13 лет.

Кроме того, с развитием новых технологий и популяризацией социальных сетей появился новый вид буллинга – кибербуллинг.

Примеры кибербуллинга: отправка оскорбительных сообщений (через текст или интернет), размещение пренебрежительных комментариев на сайте социальных сетей, размещение унизительных фотографий, а также угрозы или запугивание кого-либо в электронной форме.

Кибербуллинг оказывает негативное влияние на здоровье подростков, способствуя развитию серьезных проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия, тревога, низкая самооценка, эмоциональные расстройства, употребление психоактивных веществ и суицидальное поведение.

Стало известно, что по крайне мере один раз или более подвергались кибербуллингу 12% подростков 11-15 лет.

Опыт кибербуллинга других людей по крайней мере один раз отметили 11% подростков. Подобное поведение более распространено среди мальчиков.

По мнению ученых, меры по снижению уровня буллинга на школьном уровне включают внедрение программ по профилактике буллинга, вовлечение родителей, применение дисциплинарных методов, улучшение социального климата в школе, надзор за детьми.

На национальном уровне важны комплексные стратегии и профилактические программы, повышенная информированность, а также развитие службы оказания поддержки жертвам буллинга и кибербуллинга.

Исследовательская группа ученых НЦОЗ считают, что улучшение взаимодействия служб по профилактике насилия и здравоохранения и оценка существующих законов в отношении насилия также являются ключевыми компонентами борьбы с буллингом и кибербуллингом.



