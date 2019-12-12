Жертву попытки изнасилования хотели сделать виноватой в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Завершилось дело о попытке изнасилования жительницы Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

«Жительница Костаная, подвергшаяся попытке изнасилования, спустя год добилась справедливости. В этом помог начальник Департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов, который взял дело под личный контроль. На приеме граждан жительница областного центра рассказала, что фактически при расследовании нападения на нее и попытке изнасилования, она превратилась из потерпевшей в нападавшую», - сообщили в пресс-службе.

Согласно предоставленной департаментом информации, в этом деле восторжествовала справедливость – в отношении следователя, допустившего процессуальные нарушения, было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Он осужден к трем с половиной годам ограничения свободы, а также на пять лет лишен права занимать должности на госслужбе. Кроме того, его лишили офицерского звания.

Что касается несостоявшегося насильника, то он приговорен к шести годам лишения свободы. Хотя, как утверждают в ведомстве, фактически мог уйти от ответственности.

Само дело обстояло таким образом: на приеме у начальника Департамента женщина рассказала, что рано утром она шла на работу. В это время на нее нападал молодой человек, буквально свалил с ног и начал бить. Женщине удалось с трудом освободиться, поскольку вовремя подоспела помощь. Мимо проходил молодой человек, который спас ее. Она обратилась в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту был возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось впоследствии, нападавший в течение следующих 15 минут совершил еще одно нападение на другую женщину, в двух кварталах от места преступления. Его задержали полицейские по «горячим следам» на месте второго преступления.

При проведении первоначальных следственных действий картина была ясна. Есть подозреваемый, есть показания двух потерпевших. Но при дальнейшем расследовании все в корне поменялось. По делу даже не была назначена экспертиза, а далее его и вовсе прекратили. Основание – отсутствие состава преступления. В постановлении о прекращении дела следователь указал, что подозреваемый просто поскользнулся и упал. Вслед за ним якобы упала и женщина, которая затем стала его «избивать».

Отчаявшись, женщина обратилась к начальнику Департамента полиции, и уголовное дело было возобновлено; также было возбуждено уголовное дело в отношении следователя, фактически укрывшего преступление.

В итоге женщина обратилась в Департамент полиции с письмом, в котором выразила слова благодарности руководителю ведомства и следователю, окончившим расследование уголовного дела.