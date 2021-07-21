+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жертвоприношение во время карантина провели в медресе Шымкента

21 Июля 2021 06:26
Поделиться:
Жертвоприношение во время карантина провели в медресе Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицейские проводят рейды во время праздника Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Новости по теме
12 постов установили на въездах в Алматы на Курбан айт
Около 500 семьям в Нур-Султане развезли жертвенное мясо члены городской АНК Сразу три тоя выявили полицейские в Туркестанской области Нуждающимся жителям столицы развозят жертвенное мясо в Курбан айт

«20 июля сотрудники управления полиции Каратауского района в ходе профилактических мероприятии по обеспечению правопорядка и соблюдения карантинных мер установили, что в одном из местных медресе, несмотря на запрет, проводилось жертвоприношение, то есть забой скота. На месте не соблюдались санитарные нормы», - сообщили в ДП.

У администрации медресе взята объяснительная, проведены разъяснительные работы об ограничениях во время мусульманского праздника.

Напомним, поскольку город Шымкент относится к «красной» зоне по коронавирусу, на территории мегаполиса было запрещено проводить праздничный айт намаз, а также организовывать традиционные жертвоприношения.

Жители смогут принести жертвоприношение в онлайн-режиме через сайт www.qurban2021.kz . На портале можно выбрать жертвенный скот и оплатить его в онлайн-формате. Мясо после забоя раздадут нуждающимся, после чего на телефон будет отправлен соответствующий фото-, видеоотчет.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Шымкент  
Поделиться:
Новости по теме
12 постов установили на въездах в Алматы на Курбан айт
Около 500 семьям в Нур-Султане развезли жертвенное мясо члены городской АНК
Сразу три тоя выявили полицейские в Туркестанской области
Нуждающимся жителям столицы развозят жертвенное мясо в Курбан айт
Популярное
1 Внесены изменения в постановление главного санврача Туркестанской области
2 Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение онлайн
3 Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана
4 Как будут голосовать в условиях пандемии в Карагандинской области
5 Эффект среди привитого от КВИ населения очевиден – врач о вакцинации
Читайте также
Тонущую женщину спасли полицейские в Костанайской области
Обрушение общежития в Актау: число погибших осужденных возросло
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив