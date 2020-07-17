Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Жертвоприношение на Курбан айт теперь можно совершить онлайн на сайте Qurban2020.muftyat.kz

Автор:  
Арайлым Мұрат
17 Июля 2020, 00:02
Жертвоприношение на Курбан айт теперь можно совершить онлайн на сайте Qurban2020.muftyat.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В условиях пандемии Духовное управление мусульман Казахстана запускает сайт Qurban2020.muftyat.kz для совершения жертвоприношения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сайт Qurban2020.muftyat.kz в ближайшие дни уже будет доступен. Техническое наблюдение сайта поручено фонду «Зекет» ДУМК.

С помощью этого сайта, не выходя из дома, можно оставлять заявку и делать заказ на жертвоприношение. Заказчику будет подробно предоставлена информация о ходе проведенной работы.

Самое важное - в условиях пандемии предоставлена возможность не выходить из дома, не контактировать с людьми и совершать жертвоприношение в режиме онлайн»,- отмечается на сайте ДУМК.

Еще одно преимущество сайта - это то, что указывается цена скота для жертвоприношения.

Мясо животного, принесенного в жертву, раздают нуждающимся.


Религия   Дата   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики