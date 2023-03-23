Жертвами взрыва на пиротехнической фабрике в Индии стали 8 человек

НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Восемь человек погибли и еще 16 получили травмы, в том числе критические, в результате взрыва, произошедшего на одной из пиротехнических фабрик в штате Тамилнад на юге Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Взрыв прогремел в тот момент, когда сырье, используемое при изготовлении фейерверков, внезапно воспламенилось на фабрике в районе Курувималаи округа Канчипурам, расположенного на расстоянии около 80 км к юго-западу от города Ченнаи, административного центра провинции Тамилнад.

«Сегодня в районе Курувималаи на пиротехнической фабрике прогремел взрыв, в результате которого на месте погибли пять человек, а еще трое скончались от полученных травм в больнице», - сообщил представитель управы округа Канчипурам.

По словам чиновников, 13 пострадавших были госпитализированы в государственную больницу Канчипурама, еще трое были направлены в две больницы в Ченнаи.

Чиновники отметили, что число погибших может возрасти, так как некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

После взрыва на фабрике вспыхнул пожар и стал раздаваться звук взрывающихся петард.

Как отметил высокопоставленный сотрудник полиции, произошло обрушение здания, на фабрике проходит спасательная операция. В момент взрыва там работали более 25 человек.

Полиция возбудила дело и распорядилась провести расследование, чтобы определить причину инцидента.