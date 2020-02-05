Жертвами второй лавины в Турции стали 23 спасателя

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - 23 спасателя погибли в результате схода второй лавины в восточной Турции в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, 30 человек были спасены и доставлены в больницу.

Губернатор восточной провинции Ван Мехмет Эмин Билмез, где за последние два дня сошли две лавины, подтвердил, что в число погибших входят гражданские лица, жандармы, охранники из деревни и пожарные.

Билмез отметил, что состояние девяти из спасенных людей остается критическим. В то же время до сих пор не поступила информация о том, сколько людей погребено под лавиной.

Когда сошла вторая лавина, члены спасательной команды искали выживших после первой лавины. Точное количество жертв среди членов команды пока неизвестно.

Билмез сообщил агентству Anadolu, что продолжаются активные поисково-спасательные работы и в регион были отправлены 15 машин скорой помощи.

Опасность схода лавин остается высокой, добавил он.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате схода лавин в провинции Ван во вторник. При этом агентство отмечает, что еще два человека пропали без вести.

Во вторник лавина сошла в провинции Ван в районе Бахчисарай и обрушилась на микроавтобус, проезжавший по шоссе Ван-Бахчисарай.

В окруженном горами районе Бахчисарай - суровые зимние погодные условия.