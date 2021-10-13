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    14:53, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Жертвами тропического шторма на Филиппинах стали 13 человек

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    МАНИЛА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Правительство Филиппин заявило в среду, что число погибших от сильного тропического шторма Компасу увеличилось до 13 человек. Еще девять считаются пропавшими без вести в результате разбушевавшейся стихии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    По данным филиппинских властей, большинство жертв погибло от оползней и наводнений, вызванных штормом, в северных регионах Филиппин и Палаване, провинции, расположенной у острова Лусон.

    Тропический шторм, обрушившийся на Филиппины во вторник, вызвал внезапные наводнения и оползни. Около 2 000 человек были эвакуированы в безопасные места.

    Наибольший ущерб был нанесен северным регионам Филиппин. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, был оценен в 9,7 миллиона долларов США.

    Тропический шторм Компасу стал уже 13-м по счету тропическим циклоном, обрушившимся на Филиппины в этом году.

    Тайфуны и тропические штормы регулярно обрушиваются на Филиппинский архипелаг, расположенный между поясом тайфунов в западной части Тихого океана, унося сотни жизней и причиняя ущерб на миллиарды долларов.

    Агентство Синьхуа отмечает, что тропический шторм также принес сильные ветры и дожди в южные части Китая. Компасу наблюдали в северо-восточной части Южно-Китайского моря около 10 часов утра во вторник, примерно в 910 км к востоку от города Ваньнин, провинция Хайнань. Ожидается, что сельскохозяйственный сектор провинции Хайнань серьезно пострадает от действий шторма.


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