Жертвами тропического шторма на Филиппинах стали 13 человек

МАНИЛА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Правительство Филиппин заявило в среду, что число погибших от сильного тропического шторма Компасу увеличилось до 13 человек. Еще девять считаются пропавшими без вести в результате разбушевавшейся стихии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По данным филиппинских властей, большинство жертв погибло от оползней и наводнений, вызванных штормом, в северных регионах Филиппин и Палаване, провинции, расположенной у острова Лусон.

Тропический шторм, обрушившийся на Филиппины во вторник, вызвал внезапные наводнения и оползни. Около 2 000 человек были эвакуированы в безопасные места.

Наибольший ущерб был нанесен северным регионам Филиппин. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, был оценен в 9,7 миллиона долларов США.

Тропический шторм Компасу стал уже 13-м по счету тропическим циклоном, обрушившимся на Филиппины в этом году.

Тайфуны и тропические штормы регулярно обрушиваются на Филиппинский архипелаг, расположенный между поясом тайфунов в западной части Тихого океана, унося сотни жизней и причиняя ущерб на миллиарды долларов.

Агентство Синьхуа отмечает, что тропический шторм также принес сильные ветры и дожди в южные части Китая. Компасу наблюдали в северо-восточной части Южно-Китайского моря около 10 часов утра во вторник, примерно в 910 км к востоку от города Ваньнин, провинция Хайнань. Ожидается, что сельскохозяйственный сектор провинции Хайнань серьезно пострадает от действий шторма.