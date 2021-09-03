Жертвами сильного наводнения в США стали 45 человек
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 45 человек погибли в результате сильного наводнения, вызванного ураганом Ида на восточном побережье США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.
По словам губернатора Фила Мерфи, в Нью-Джерси погибли 23 человека. По данным полиции, 12 человек погибли в Нью-Йорке. В пригородном округе Вестчестер ураган унес жизни еще трех людей. Официальные лица заявили, что в Пенсильвании пять человек также стали жертвами урагана, один человек погиб в Мэриленде.
Национальный центр ураганов предупредил во вторник о возможности «масштабного и опасного для жизни внезапного наводнения», а также сильного наводнения на севере-востоке США и Новой Англии.
В результате проливных дождей в Национальном Парке выпало 3,15 дюйма осадков всего за один час, превзойдя предыдущий рекорд в 1,94 дюйма (5 см) установленный во время тропического шторма Генри 21 августа.
В результате шторма в среду выпало более 23 см дождя в некоторых частях Нью-Джерси, Пенсильвании, Массачусетсе и Род-Айленде, и почти столько же на Статен-Айленде в Нью-Йорке.
Сообщается, что в результате наводнения некоторые шоссе затопило, вода хлынула в туннели городского метро. Движение 17 поездов в Нью -Йорке было приостановлено до утра.
В Элизабет, штат Нью-Джерси, недалеко от аэропорта Ньюарк, четыре человека погибли и 600 остались без крыши над головой.
Рекордное наводнение вдоль реки Скулкилл (Schuyilkill) в Пенсильвании затопило дома, шоссе и коммерческие здания, даже несмотря на то, что метеорологи предупреждали, что реки, скорее всего, не поднимутся еще несколько дней.
В четверг утром река Скулкилл достигла уровня, невиданного более 100 лет в Филадельфии.
Ранее сообщалось, что в воскресенье ураган Ида обрушился на Луизиану. Он стал пятым по силе ураганом, когда-либо обрушившимся на материковую часть США. В результате урагана около миллиона человек остались без электричества, может быть, даже на несколько недель.
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