25 Июля 2022 14:18

Жертвами селей и оползней в Афганистане стали 23 человека

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Число жертв наводнений и схода селевых потоков, которые произошли в минувшие выходные в 10 провинциях Афганистана, увеличилось до 23 человек. Об этом сообщил представитель Министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий при временном правительстве «Талибан» Мевлеви Мухаммед Несим Хаккани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Наводнения наблюдаются в десяти провинциях востока страны, в том числе в Майдан Варанке, Пактике, Нангархаре, Нуристане, Парване, Панчсире и Пактии. Причиной послужили ливни, продолжавшиеся на протяжении нескольких дней.

По словам Хаккани, число жертв стихийного бедствия увеличилось до 23, пострадало свыше 20 человек. Разрушены свыше 2500 домов, пали около 2 тыс. голов скота.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи. В регион направлена гуманитарная помощь.

По данным ведомства, за последний месяц в результате наводнений в 20 провинциях Афганистана погибли свыше 90 человек, пострадали около 120 человек.

Фото: aa.com.tr



