245 казахстанцев стали жертвами правонарушений в медицине с начала года

Количество уголовных медицинских правонарушений выросло за год в Казахстане на 2%, численность жертв - на 5%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ranking.kz

По итогам января–октября текущего года в стране зарегистрировали 212 медицинских уголовных правонарушений — на 2,4% больше, чем годом ранее.

Жертвами таких правонарушений с начала года стали 245 человек, годовой рост — на 5,2%. Среди них насчитывался 31 несовершеннолетний и 15 пенсионеров. Сразу 168 пострадавших составили женщины. Один из жертв был осуждённым.

В разрезе возрастных групп среди совершеннолетних жертвами медицинских уголовных правонарушений стали 3 человека в возрасте 18–20 лет, 44 человека в возрасте 21–29 лет, 68 человек в возрасте 30–39 лет, 43 человека в возрасте 40–49 лет, 18 человек в возрасте 50–59 лет и 38 человек старше 60 лет.

В региональном разрезе больше всего медицинских уголовных правонарушений было зарегистрировано в Астане и Алматы: по 20 случаев в каждой из столиц — на 11,1% больше, чем годом ранее.

Далее идут Алматинская (19 случаев), Актюбинская (18 случаев), Туркестанская (17 случаев) и Костанайская (15 случаев) области.

Меньше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Улытауской (1 случай), Мангистауской (2 случая) и Северо-Казахстанской (4 случая) областях.

95,8% медицинских уголовных правонарушений пришлось на ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками. С начала года зарегистрировали 203 таких правонарушения — на 2% больше, чем годом ранее.

Ещё 6 правонарушений в секторе пришлось на незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность и незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, по 1 случаю — на незаконное производство аборта, неоказание помощи больному и обращение с фальсифицированными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.



