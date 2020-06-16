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Жертвами перестрелки в Ингушетии стало четыре человека

16 Июня 2020 20:38
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Жертвами перестрелки в Ингушетии стало четыре человека

МАГАС. ТАСС - КАЗИНФОРМ - 16 июня в Альтиевском административном округе Назрани (Республика Ингушетия, РФ) произошла перестрелка, жетвами которой стали четыре человека. Один из пострадавших во время перестрелки умер в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава республики.

«Пациент, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался», - сказали в министерстве.

Инцидент произошел сегодня днем, предварительно, из-за земельного спора. Среди погибших есть полицейский и сотрудник Росгвардии.



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#Происшествия   #Россия  
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