Жертвами перестрелки в Ингушетии стало четыре человека

МАГАС. ТАСС - КАЗИНФОРМ - 16 июня в Альтиевском административном округе Назрани (Республика Ингушетия, РФ) произошла перестрелка, жетвами которой стали четыре человека. Один из пострадавших во время перестрелки умер в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава республики.

«Пациент, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался», - сказали в министерстве.

Инцидент произошел сегодня днем, предварительно, из-за земельного спора. Среди погибших есть полицейский и сотрудник Росгвардии.



