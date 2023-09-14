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    22:45, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жертвами наводнения в Ливии стали более 5100 человек

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    Власти Ливии сообщили, что из-за катастрофического наводнения в стране погибли свыше 5100 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Ливийские органы здравоохранения подтвердили гибель более 5100 человек в результате катастрофического наводнения.

    Их тела обнаружены в ливийском портовом городе Дерна.

    Команды добровольцев, в частности представители организации Красный Полумесяц, работают круглосуточно с вечера воскресенья.

    Из-за прорыва двух дамб смыло целые кварталы города с населением более 120 тысяч. Пропавшими без вести объявлены десять тысяч.

    Эти спутниковые снимки, сделанные до и после удара стихии, помогают понять масштабы бедствия в Дерне.

    По данным Международной организации по миграции, по меньшей мере 30 тысяч человек остались без крыши над головой.

    Жителям города самим приходится заниматься похоронами погибших. Сообщается, что менее половины тел, обнаруженных в Дерне, преданы земле.

    Ранее сообщалось о трех тысячах погибших.


    Теги:
    Наводнение СМИ Мировые новости Погода Происшествия, ЧС
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