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Жертвами наводнения на востоке Италии стали 10 человек

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Сентября 2022, 22:48
Жертвами наводнения на востоке Италии стали 10 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десять человек погибли в результате наводнения на северо-восточном побережье Италии. Четверо пропали без вести, среди них - трехлетний ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Некоторые улицы превратились в реки: поток воды смыл и унес десятки машин. Несколько дорог полностью разрушены. Ситуация наиболее серьезная в провинции Анкона в регионе Марке. За два-три часа там выпало более 400 миллиметров осадков (примерно половина годовой нормы).

Вода прибывала так быстро, что люди не успевали осознать опасность и вовремя покинуть улицы. В ночь на пятницу спасатели провели около 150 операций: с крыш и вершин деревьев они спустили десятки местных жителей.

По словам представителей властей, в четверг вечером синоптики ожидали дождь, но не наводнение. В регионе не объявляли тревогу и не готовились к чрезвычайной ситуации.

Ранее о наводнениях сообщалось в Пакистане. Там погибли 54 человека, шесть пострадали.



Фото: ru.euronews.com




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