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Жертвами наводнений в Иране стали 59 человек
31 Июля 2022 16:29

Жертвами наводнений в Иране стали 59 человек

ТЕГЕРАН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 59 человек погибли в результате наводнений, возникших на прошлой неделе в разных районах Ирана. Об этом сообщил генеральный секретарь иранского Общества Красного Полумесяца Якуб Сулеймани в субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Еще 30 человек числятся пропавшими без вести, передает агентство IRNA со ссылкой на слова генсека.

Сообщается, что пострадали около 60 городов и 516 деревень, а также 85 дорог.

По словам Якуба Сулеймани, к настоящему времени 1332 человека перевезены в безопасные места, 5215 человек получили временное жилище, жителей 944 домов эвакуировали.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в пятницу отдал приказ министрам, главам организаций и губернаторам по всей стране мобилизовать все средства для борьбы с возможными наводнениями, сообщается на президентском сайте.

Ранее сообщалось, что наиболее пострадавшим районом в пятницу стал Фируз-Кух в предгорьях Альборзских гор к северо-востоку от Тегерана, где погибли 10 человек.

В пятницу наводнения продолжали разрушать северные районы провинции Тегеран.


Фото: m.ensonhaber.com


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