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Жертвами наводнений на Филиппинах стали 39 человек

30 Декабря 2022, 05:21
Жертвами наводнений на Филиппинах стали 39 человек

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 39 человек погибли, 25 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах. Как отмечается в опубликованном в четверг обновленном вечернем отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 503,8 тысячи человек в 10 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ведомства, 107,9 тысячи перемещенных лиц находятся в 179 эвакуационных центрах. По меньшей мере 1,42 тысячи человек заранее покинули свои дома, 12 человек получили различные травмы. В девяти регионах республики зафиксировано 433 связанных с ударом стихии инцидента, среди которых наводнения и оползни.

Между тем стихия повредила 3,7 тысячи домов и уничтожила еще 875 на сумму 50,6 млн песо ($907 тысяч). Ущерб, нанесенный 95 инфраструктурным объектам, оценивается в 110,4 млн песо (1,97 млн долларов), сельскому хозяйству – в 230,3 млн песо ($4,12 млн). Наводнения повредили 127 дорог и 14 мостов, затронута работа 19 морских портов. В 63 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 60 оно уже восстановлено, в двух муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением.

В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 21 населенном пункте введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 49,6 млн песо ($889,3 тысячи).

Ранее сообщалось, что 25 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений.


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