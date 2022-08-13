13 Августа 2022 01:46

Жертвами ливней стали 13 человек в Южной Корее

СЕУЛ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - С 00:00 понедельника по 06:00 пятницы сильные ливни, обрушившиеся на центральную часть Республики Корея, унесли жизни 13 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. 18 человек пострадали. Об этом сообщил южнокорейский Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и обеспечению безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Посольство КНР в этой стране подтвердило, что среди жертв были два китайских гражданина.

По поступившим сюда сведениям, о погибших и пропавших без вести главным образом сообщали в столице Сеул, провинциях Кенгидо и Канвондо. В консульском отделе посольства КНР подтвердили, что один из китайских граждан погиб в результате того, что модульное общежитие из контейнеров, где он находился, было похоронено в результате схода оползня, а другой скончался от удара электрическим током, когда работал под ливнем.

1492 человека пострадали от стихийного бедствия после того, как их дома были разрушены ливнями. Другие 4807 человек были эвакуированы. Кроме того, в результате сильных дождей также были повреждены 656 объектов коммунальной инфраструктуры и 3879 частных объектов, затоплены 878,5 га сельскохозяйственных культур, погибли более 86 тыс. голов домашнего скота.

Фото: Синьхуа