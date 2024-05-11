Жертвами лихорадки Ласса в Нигерии стали 156 человек

Жертвами лихорадки Ласса в Нигерии за последние четыре месяца стали 156 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Как сообщает Нигерийский центр контроля за болезнями (NCDC), смертельная болезнь распространилась в 28 штатах Нигерии, в том числе и столице Абуджа.

С 1 января по 28 апреля в африканской стране было выявлено 857 случаев заражения опасным заболеванием.

В прошлом году в Нигерии были выявлены 1170 случаев заражения лихорадкой Ласса, 219 из которых завершились летальным исходом.

Впервые лихорадка Ласса была обнаружена в Нигерии в 1969 году в штате Борно на северо-востоке стране.

Из-за лихорадки Ласса правительство Нигерии в феврале прошлого года объявило режим ЧП.

Лихорадка Ласса передается через контакты с фекалиями крыс и мышей. Это опасное заболевание имеет способность передаваться от человека человеку и может приводить к летальным исходам.

Власти страны призвали население соблюдать меры предосторожности, следовать нормам гигиены и избегать контактов с грызунами.