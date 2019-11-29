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Жертвами крушения самолета в Канаде оказались уроженцы Узбекистана
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – МИД Узбекистана подтвердило сообщение СМИ о гибели уроженцев Узбекистана Отабека Облокулова и Бобомурода Набиева, а также членов их семей (всего семь человек) в результате крушения легкомоторного частного самолета, произошедшего 27 ноября в провинции Онтарио (Канада), передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ведомстве отмечают, что самолетом управлял Отабек Облокулов, который вместе с супругой и тремя детьми, а также другими родственниками направлялся в г.Кингстон из г.Торонто для проведения выходных. По предварительной информации, причиной крушения самолета могла стать плохая погода.
В результате принятых срочных мер, в том числе переговоров с полицией г.Кинстона, удалось установить личности всех погибших. Внешнеполитическое ведомство РУ предпринимает меры по решению консульско-правовых и организационных вопросов по возвращению тел покойных на родину.
Напомним, ранее сообщалось канадскими СМИ о гибели семи человек, в результате крушения небольшого самолета возле аэропорта города Кингстон, в канадской провинции Онтарио.
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