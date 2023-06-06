Жертвами финансовых пирамид стали 6 детей в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января–апреля текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» — на 6,3% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

За первые четыре месяца 2022 года в стране зарегистрировали 48 таких случаев — сразу в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» ожидаемо зарегистрировали в финцентре, Алматы: 7 случаев, против 4 годом ранее. На второй и третьей строчках оказались Восточно-Казахстанская область (5 случаев, против 2 годом ранее) и Астана (4 случая — столько же, сколько и годом ранее). В число антилидеров также вошли Абайская и Карагандинская области и Шымкент: по 3 случая в каждом из регионов.

Установленная сумма ущерба, причинённого правонарушениями в секторе, составила 12,2 млрд тг — в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В том числе 12,1 млрд тг составил ущерб, причинённый физическим лицам (против 5,7 млрд тг годом ранее), 176,7 млн тг — ущерб, причинённый юридическим лицам (в то время как в прошлом году ущерба не было зафиксировано).

На создании и руководстве финансовыми пирамидами попались 30 человек, против всего 2 человек годом ранее. Большинство преступников были безработными (20 человек), ещё 3 человека числились частными предпринимателями.

Жертвами финансовых пирамид за январь–апрель текущего года стали 382 человека — сразу в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Среди них было 6 детей в возрасте до 11 лет, 3 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, 9 человек в возрасте 18–20 лет, 72 человека в возрасте 21–29 лет, 120 человек в возрасте 30–39 лет, 100 человек в возрасте 40–49 лет, 54 человека в возрасте 50–59 лет, 18 человек в возрасте от 60 лет.

71,5% жертв, или 273 человека, составили женщины. Также жертвами финансовых пирамид за четыре месяца стали 11 пенсионеров и 3 учащихся.