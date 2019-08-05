Жертвами ДТП и взрыва в Каире стали 17 человек

КАИР-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 человек погибли и более 30 человек пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним взрыва, который произошел у Института рака в понедельник утром в Каире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Egyptian Streets.

По данным министерства здравоохранения, взрыв также нанес ущерб объектам института.

Министерство заявило, что после взрыва из института были эвакуированы пациенты, находящиеся в его зданиях.

По предварительном данным министерства внутренних дел Египта, взрыв произошел незадолго до полуночи в результате столкновения нескольких транспортных средств. Дополнительная информация предоставлена не была.

Генеральный прокурор Египта приказал провести срочное расследование причин взрыва и направил следователей на место происшествия.

Министерство здравоохранения не сообщило, были ли среди убитых или раненых какие-либо пациенты или сотрудники Института.

Причина такой мощности взрыва остается неясной. Первоначально были высказаны предположения, что причиной взрыва мог послужить кислородный танкер внутри института. Однако позже было заявлено, что взрыв произошел за пределами института.