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    10:41, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Жертва бытового насилия добилась выдворения из Казахстана экс-супруга

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Сотрудники миграционной службы Костанайской области принудительно выдворили за пределы страны гражданина Украины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как оказалось, мужчина систематически нарушал законодательство в сфере семейно – бытовых отношений, не давая спокойно жить бывшей супруге.

    «38-летняя местная жительница была вынуждена неоднократно обращаться в правоохранительные органы за помощью от противоправных действий экс-супруга. По результатам реагирования мужчина не раз привлекался к административной ответственности в виде штрафов и арестов. В том числе, за нарушение вынесенного полицейскими защитного предписания. 15 октября суд города Лисаковска удовлетворил заявление стражей порядка о выдворении 35-летнего гражданина Республики Украины за пределы страны. Исполнение решения суда о выдворении взяли на себя сотрудники миграционной и местной полицейской службы»,- сообщили в полиции.

    20 октября под наблюдением сотрудников Лисаковского отдела полиции гражданин покинул Казахстан.

    В полиции отмечают, что теперь законодательно в течение 5 лет въезд в страну нарушителю будет закрыт, чему очень рада жертва бытового насилия.

    Женщина выразила большую благодарность сотрудникам миграционной службы за помощь и понимание.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область мигранты Правоохранительные органы
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