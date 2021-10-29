Жертва бытового насилия добилась выдворения из Казахстана экс-супруга

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Сотрудники миграционной службы Костанайской области принудительно выдворили за пределы страны гражданина Украины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, мужчина систематически нарушал законодательство в сфере семейно – бытовых отношений, не давая спокойно жить бывшей супруге.

«38-летняя местная жительница была вынуждена неоднократно обращаться в правоохранительные органы за помощью от противоправных действий экс-супруга. По результатам реагирования мужчина не раз привлекался к административной ответственности в виде штрафов и арестов. В том числе, за нарушение вынесенного полицейскими защитного предписания. 15 октября суд города Лисаковска удовлетворил заявление стражей порядка о выдворении 35-летнего гражданина Республики Украины за пределы страны. Исполнение решения суда о выдворении взяли на себя сотрудники миграционной и местной полицейской службы»,- сообщили в полиции.

20 октября под наблюдением сотрудников Лисаковского отдела полиции гражданин покинул Казахстан.

В полиции отмечают, что теперь законодательно в течение 5 лет въезд в страну нарушителю будет закрыт, чему очень рада жертва бытового насилия.

Женщина выразила большую благодарность сотрудникам миграционной службы за помощь и понимание.



