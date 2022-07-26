Жертв торговли людьми вывозили в Турцию и ОАЭ - МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства внутренних дел РК, в 2021 году выявлены 16 жертв сексуальной и четыре жертвы трудовой эксплуатации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Заместитель начальника управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Шынар Кошербаева ответила на вопрос журналиста на площадке СЦК, сколько женщин попали в сексуальное рабство за последние годы и в какие страны они были вывезены.
«В 2021 году выявлено 16 жертв сексуальной эксплуатации, в 2020 году - 67, в 2019 году - 35. Один из фактов вывоза граждан за рубеж был в Бахрейн. В последний год также вывозили в Турцию, ОАЭ, но в основном превалирует внутренний трафик», - сообщила Шынар Кошербаева в ходе круглого стола в СЦК.
Также, по сведениям ведомства, в этом году возбуждено пять уголовных дел по фактам трудовой эксплуатации, все они находятся на стадии расследования.
«По прошлогодней статистике есть количество жертв. В 2020 году выявлена 21 жертва трудовой эксплуатации, в 2021 году - четыре жертвы трудовой эксплуатации», - проинформировала представитель МВД.
Ранее сообщалось, что законопроект о противодействии торговле людьми планируют разработать в Казахстане в апреле 2023 года.
Фото: ortcom.kz