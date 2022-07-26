26 Июля 2022 17:33

Жертв торговли людьми вывозили в Турцию и ОАЭ - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства внутренних дел РК, в 2021 году выявлены 16 жертв сексуальной и четыре жертвы трудовой эксплуатации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Шынар Кошербаева ответила на вопрос журналиста на площадке СЦК, сколько женщин попали в сексуальное рабство за последние годы и в какие страны они были вывезены.

«В 2021 году выявлено 16 жертв сексуальной эксплуатации, в 2020 году - 67, в 2019 году - 35. Один из фактов вывоза граждан за рубеж был в Бахрейн. В последний год также вывозили в Турцию, ОАЭ, но в основном превалирует внутренний трафик», - сообщила Шынар Кошербаева в ходе круглого стола в СЦК.

Также, по сведениям ведомства, в этом году возбуждено пять уголовных дел по фактам трудовой эксплуатации, все они находятся на стадии расследования.

«По прошлогодней статистике есть количество жертв. В 2020 году выявлена 21 жертва трудовой эксплуатации, в 2021 году - четыре жертвы трудовой эксплуатации», - проинформировала представитель МВД.

Ранее сообщалось, что законопроект о противодействии торговле людьми планируют разработать в Казахстане в апреле 2023 года.

Фото: ortcom.kz











