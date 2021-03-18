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Жертв серийной мошенницы разыскивают в Нур-Султане

18 Марта 2021 12:53
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Жертв серийной мошенницы разыскивают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичный департамент полиции поступило коллективное заявление от граждан в отношении руководства ТОО «Itrade Consalting Group» о том, что директор фирмы путём обмана и злоупотребляя доверием завладела их денежными средствами. В настоящее время с заявлениями по факту мошенничества в столичную полицию обратилось 90 жителей столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

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Установлено, что 47-летняя жительница Караганды создала ТОО в Алматы и сеть филиалов в городах Казахстана по обучению финансовой грамотности. Разъезжая по городам, в том числе в Нур-Султане, подозреваемая проводила семинары и убеждала граждан стать акционерами и приумножить свои денежные средства, вложив их в биржевые активы. По её замыслу, вкладчики должны были получить от 140 до 190 процентов от вложенной суммы. Сумма инвестиций с каждого акционера составляла от 100 до 150 000 долларов США .

Спустя время граждане, инвестировав денежные средства и не получив долгожданной прибыли, обратились в полицию. В настоящее время женщина, подозреваемая в совершении мошенничества в крупном размере, арестована и содержится в следственном изоляторе города Алматы.

Уточняется точное количество потерпевших. Если Вы пострадали от действий ТОО «Itrade Consalting Group», можете обратиться в ДП города Нур-Султана по телефонам: 8-7172-71-63-35, 8-7172-71-62-85 или 102.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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