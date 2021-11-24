Жертв могло быть больше – озвучены подробности трагедии на шахте «Абайская»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС РК Юрий озвучил подробности трагедии на шахте «Абайская», выявленные в результате работы спецкомиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данном забое вентиляционного штрека, на К10, в период со 2 по 4 ноября проводились подготовительные работы по бурению разведывательных и опережающих шуфтов, которые позволяли снизить газодинамическую нагрузку и не допустить выброс метана. Именно 7 числа в 8.00 заступила техническая смена, которая проводила работы, связанные с продолжением работ по бурению, никакие буровые работы не проводились. После заступления первой смены в 8.20 минут были зафиксированы начало выбросов и превышение концентрации метана, которые увеличивались каждые 20-30 секунд. Максимальное пороговое значение в 41% выброса метана было достигнуто, что является критичным и небезопасным для здоровья», - сказал Юрий Ильин на брифинге в РСК Карагандинской области.

По его словам, жертв могло быть намного больше.

«Благодаря оперативным действиям по определению загазованности шахты, дежурным диспетчером было принято решение об аварийном отключении электроснабжения, была подана команда о превышении концентрации для эвакуации работников. Благодаря действиям диспетчера удалось избежать больших трагических последствий – могло произойти воспламенение и гибель всех 64 человек, которые были в забое», - отметил министр.

«События развивались очень мгновенно, те шесть человек, которые были в забое, в течение 2-3 минут получили отравление, несовместимое с жизнью. Благодаря действиям одного из работников шахты, который после того, когда увидел отключение электроэнергии, он включился в «самоспасателя», благодаря его умелым действиям мы сегодня видим, что 2 человека, которые пострадали на шахте, остались живы», - заключил глава МЧС.

Напомним, 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. В результате погибли шесть человек, получили увечья еще трое человек. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое.

Сегодня были озвучены результаты работы комиссии , работавшей на месте трагедии.