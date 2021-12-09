Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении полиции Алатауского района расследуют уголовное дело по статье 190 части 3 УК РК в отношении 29-летнего жителя Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Мужчина создал страницу в Instagram с фотографиями чужих работ по изготовлению мебели. При этом фигурант выдавал эти труды за свои и предлагал изготовить мебель за цену, намного ниже рыночной. По звонку заказчиков он выезжал на замеры, составлял фиктивный договор, получая стопроцентную предоплату. Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В ходе разбирательств гражданин Д. изобличен в совершении как минимум 14 эпизодов. Не исключено, что список потерпевших может быть больше», – рассказал начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Работа по проверке личности подозреваемого на причастность к другим преступлениям продолжается.