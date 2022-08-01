1 Августа 2022 22:48

Жертв лжепродавцов спортивной одежды разыскивают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские обнаружили в сети Instagram аккаунт фейкового магазина спортивной одежды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мошенники указали адрес в Петропавловске, по которому нет никаких торговых предприятий. Стражи порядка ищут возможных потерпевших.

В конце июля полицейские региона проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud». За три дня выявили и раскрыли шесть интернет-преступлений, 14 ранее совершенных правонарушений в сфере информационных технологий. В том числе кража с банковской карточки, пин-код которой был известен злоумышленнику, оформление кредитов на чужое имя.

«Проводился мониторинг сайтов объявлений Olx.kz Krisha.kz, Kolesa.kz, социальных сетей ВКонтакте, Instagram, других популярных ресурсов, которые часто используют в преступных целях сетевые аферисты. К примеру, выявили три фейковых объявления якобы из разных городов о продаже одного и того же автомобиля. За три дня в Министерство информации и общественного развития РК для проверки и блокировки направили 60 ссылок с различным противоправным контентом», - сообщил начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Ранее сообщалось, что жительница Тараза заработала миллионы на продаже виртуального сахара через интернет.