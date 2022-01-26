Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жертв компании «Safari Mebel» ищет полиция Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В производстве следственного управления ДП города Алматы находится уголовное дело, зарегистрированное в едином реестре досудебного расследования по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч.3 п.4 УК Республики Казахстан.

«Из материалов уголовного дела следует, что факт мошенничества со стороны директора фирмы «Safari Mebel» – гражданин И. и других лиц заключается в том, что они путем размещения рекламы своей деятельности в социальной сети привлекали клиентов.

Доверчивые граждане, увидев рекламу, не сомневаясь в прозрачности деятельности, связывались с ними. Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, подозреваемые делали замеры на определенный заказ, получали предоплату и даже заключали договоры на изготовление и установку корпусной мебели, не имея при этом реальной возможности ее производства.

В результате обманутые граждане не получали от исполнителей заказа заветной мебели. Оплаченную сумму они, соответственно, тоже не возвращали», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

В настоящее время с аналогичными заявлениями обратились 30 граждан. Общий материальный ущерб на данный момент составляет более 15 миллионов тенге.

«Граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, прошу связаться с нами по телефонам: 8-707-834-83-33 Адиль Салаев, 8-777-250-68-37 Ергали Ибраимов и 8-701-624-28-24 Кайрат Касымбаев», – уточнил Рустам Абдрахманов.