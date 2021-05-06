АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жертв финансовой пирамиды ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» разыскивает полиция Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 апреля в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD Technology» по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст. 217 УК РК).

– В ходе досудебного расследования установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО «Astex.kz» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем, установлено и другие компании, через которые в ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается 39-летний гражданин К., ранее судимый по ст. 311 УК РК, и 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology».

– Имеется процессуальная необходимость обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00, – резюмировал Р. Абдрахманов.