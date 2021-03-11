Жертв финансовой пирамиды разыскивают в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Возбуждено уголовное дело в отношении актюбинских аферистов, создавших финансовую пирамиду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С ноября 2019 года по февраль 2020 года трое актюбинцев создали на территории городов Актобе, Атырау и Актау финансовую пирамиду ТОО «Home Avto Invest», где под видом выплаты вознаграждения завладели деньгами жителей вышеуказанных городов.

Кроме того, мошенники принимали автотранспорт и недвижимость с рассрочкой платежа.

Следственным управлением департамента полиции Актюбинской области окончено производством уголовное дело в отношении финансовой пирамиды ТОО «Home Avto Invest», которое в настоящее время находится на стадии ознакомления с материалами уголовного дела.

«Потерпевших по данному уголовному делу просим явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в рабочее время в срок до 20 марта т.г. по адресу: город Актобе, улица Братьев Жубановых, д. 271 А, кабинет 424, тел.: 936-424», – обратились к гражданам полицейские.