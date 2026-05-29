Жеребенок кулана появился на свет в Костанайской области

Детеныш появился на свет у самки кулана, доставленной прошлой осенью из нацпарка «Алтын-Эмель». Это уже третий жеребенок, родившийся в Центре за последние пять лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказала исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова, самка была доставлена в Центр вместе с группой сородичей.

Сейчас в вольерах содержатся уже 20 животных. В конце июля — начале августа их планируют выпустить на территорию государственного природного резервата «Алтын Дала» на юге Костанайской области.

Фото: Альберт Салемгареев

Специалисты отмечают, что это уже третий жеребенок, родившийся в загонах Центра за последние пять лет. Кроме того, известно как минимум о четырех малышах, появившихся на свет уже в дикой природе после выпуска животных в степь.

Программа по возвращению куланов в Центральный Казахстан стартовала в 2017 году. За это время в торгайскую степь выпустили 35 животных. По данным специалистов, сейчас в дикой природе обитают около 27 куланов.

Ранее стало известно, что популяция куланов в нацпарке Алтын-Эмель выросла в 100 раз.