17 Июля 2022 07:24

Жеребьевка Кубка Президента состоялась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 июля, в городе Нур-Султане стартует традиционный международный турнир «Кубок Президента». На летних хардовых кортах Национального теннисного центра состоятся международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF Women's World Tennis Tour. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

16 июля прошла официальная жеребьевка квалификации, одиночного и парного разрядов мужского турнира серии ATP Challenger Tour.

В основной сетке первый сеяный из казахстанцев Дмитрий Попко на старте сыграет с Рубином Стэтхемом из Новой Зеландии, Михаил Кукушкин сразится с Лукасом Катариной из Монако, Тимофей Скатов в первом круге сыграет против победителя квалификации, Денису Евсееву будет противостоять Алибек Качмазов из России.

Стали известны и соперники наших игроков, которые получили wild card от организаторов. Григорию Ломакину будет оппонировать украинец Илья Марченко, Бейбит Жукаев проведет матч против японца Имаи Шинтаро, а Достанбек Ташбулатов сразится с квалифаером.

Четыре представителя Казахстана сыграют в квалификации: Арсланбек Айткулов сразится с эстонцем Даниилом Глинкой, Ислам Орынбасар против Зуры Ткемаладзе, Никита Сидоров постарается сломить сопротивление еще одного представителя Грузии Сабы Пуртселадзе, а Максим Батютенко сыграет с Иваном Лютаревичем из Беларуси.

Результаты жеребьевки в парном разряде: первые сеянные турнира казахстанец Григорий Ломакин и Бенджамин Люк из Зимбабве начнут путь со второго круга. Арсланбек Айткулов и Максим Батютенко сразятся с Денисом Евсеевым (Казахстан) и белорусом Иваном Лютаревичем. Бейбит Жукаев и россиянин Ян Бондаревский встретятся с эстонцами Даниил Глинкой и Карлом Саара. Дмитрий Попко в дуэте с Даниэлем Цуккерманом из Израиля сыграют против Достанбека Ташбулатова (Казахстан)/Максима Шина (Узбекистан).

Жеребьевка женского турнира пройдет сегодня, 17 июля.