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    15:11, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии

    Жерар Депардье
    Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

    Французский актер Жерар Депардье вызван на допрос в Париже по делу о сексуальных домогательствах, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Артиста допрашивают в связи с обвинениями в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Отмечается, что первый инцидент произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы», а второй эпизод случился в 2021 году на съемках киноленты «Зеленые ставни».

    Сам Депардье отвергает все обвинения.

    В феврале актеру уже предъявляли обвинения в сексуальных домогательствах. 53-летняя Амели, утверждала, что Депардье схватил ее и трогал за грудь в 2021 году. По ее словам, это произошло во время съемок фильма «Зеленые ставни», вышедшего на экраны годом позже. Она подала жалобу в прокуратуру Парижа.

    Теги:
    Харассмент Франция Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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