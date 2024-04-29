Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии

Французский актер Жерар Депардье вызван на допрос в Париже по делу о сексуальных домогательствах, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал BFMTV.

Артиста допрашивают в связи с обвинениями в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Отмечается, что первый инцидент произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы», а второй эпизод случился в 2021 году на съемках киноленты «Зеленые ставни».

Сам Депардье отвергает все обвинения.

В феврале актеру уже предъявляли обвинения в сексуальных домогательствах. 53-летняя Амели, утверждала, что Депардье схватил ее и трогал за грудь в 2021 году. По ее словам, это произошло во время съемок фильма «Зеленые ставни», вышедшего на экраны годом позже. Она подала жалобу в прокуратуру Парижа.