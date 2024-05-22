Жерара Депардье обвиняют в нападении на «короля» папарацци

Французский актёр Жерар Депардье был обвинён в нападении на знаменитого фотографа Рино Бариллари возле бара Harry’s в Риме, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

Итальянские СМИ сообщают, что Депардье во вторник обедал за столиком на открытом воздухе с женщиной и еще двумя людьми около 14:00 по местному времени, когда Бариллари, известный как «король» в римских пресс-кругах, сделал снимки обедающих.

Точные детали произошедшего пока не установлены, но обе стороны сообщили, что подали заявления в полицию.

79-летний Бариллари, утверждает, что спутница Депардье Магда Ваврусова первой вскочила и начала его бить, а затем к драке присоединился и Депардье, согласно адвокату фотографа.

Полиция подтвердила CNN, что «местный фотограф» подал жалобу на инцидент, но не раскрыла имена участников.

Бариллари часто фотографирует знаменитостей, обедающих в этом заведении, которое стало знаменитым благодаря фильму Федерико Феллини «Сладкая жизнь».

По словам владельца бара Пьеро Лепоре, Бариллари был доставлен в больницу на скорой помощи.

По словам адвоката Магды Ваврусовой, именно Бариллари толкнул Ваврусову, и она подала заявление в полицию Рима, заявив: «Фотограф толкнул меня, коснувшись моих торса и груди своей рукой. В момент подачи жалобы я все ещё ощущаю боль, это было очень жестоко». Депардье побежал вмешаться после того, как фотограф напал на его спутницу, и «поскользнулся и упал на него».

Ваврусова тоже находится в больнице, согласно словам ее адвоката.

Полиция сообщила, что они в настоящее время ищут записи с камер видеонаблюдения в этом районе.

Фотограф сказал в документальном фильме, посвящённом его 70-летию девять лет назад, что попадал в отделение неотложной помощи 200 раз.

Столкновение Депардье с Бариллари произошло после того, как офис прокурора Парижа сообщил CNN в прошлом месяце, что французский актёр предстанет перед судом в октябре по обвинениям в сексуальном насилии, возможно, произошедшем во время съёмок фильма «Les Volets Verts» («Зеленые ставни») в 2021 году.

Актёр также находится под официальным следствием по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах, возможно совершённых в августе 2018 года в отношении актрисы Шарлотты Арну. Французский актёр отрицает все обвинения.