Жер-Ана и Қыдыр-Ата встретили приход весны вместе с карагандинцами
Масштабно, дружно, весело и ярко отметили праздник Наурыз в Карагандинской области. Народные гуляния с концертами, показами национальных традиций и обрядов, спортивными состязаниями прошли во всех городах и районах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.
В Центральном парке Караганды на торжество собрались тысячи людей. Многие пришли семьями.
Концертную программу открыло театрализованное представление «Құс қанатындағы Наурыз» с участием профессиональных и самодеятельных артистов.
В действии с участием традиционных героев Жер-Ана и Қыдыр-Ата показали приход весны.
Своими выступлениями порадовали звёзды казахстанской эстрады Ернар Садирбаев, Бауржан Исаев.
– Пусть Наурыз мейрамы будет самым счастливым нашим праздником! Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка, всего самого хорошего! – поздравил карагандинцев аким области Ермаганбет Булекпаев.
На праздничной площадке развлечения на любой вкус, каждый найдёт удовольствие по душе.
В юртах можно было поучаствовать в мастер-классах, окунуться в народную историю, познакомиться с национальной кухней.
В палатках ремесленников местные мастера выставили свои изделия. Для детей и молодёжи установили алтыбақан.
Можно было сфотографироваться с охотничьими собаками и ловчими птицами.
Также прошли спортивные состязания, где все желающие могли помериться силой и ловкостью.
Карагандинец Аслан Сералимов смог поднять гирю 115 раз.
– Мне 35 лет, индивидуальный предприниматель. Занимался разным спортом в молодости, сейчас уже нет. Сегодня выступил экспромтом, без подготовки. Я месяц назад женился, дома собрались гости, чтобы поздравить нас с супругой. С некоторыми из них пришёл в парк, – поделился силач. – Всех поздравляю с праздником! Счастья, всех благ!
На празднования пришли и иностранцы.
– Наурыз құтты болсын! – поздравил карагандинцев по-казахски гость из Нигерии, из города Кадуна, Эмануэль Зака. – Я впервые на таком празднике. Всё нравится: и город, и люди – добрые, радушные.
В областном центре для удобства жителей празднования подготовили на разных площадках: в парках Майкудука, Пришахтинска и Сортировки, возле Дома дружбы на Юго-Востоке. На стадионе «Шахтёр» устроили состязания по национальным видам спорта.
Вечером на сцене в Центральном парке свои хиты исполнила популярная казахстанская певица Ayree.