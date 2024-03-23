Жер-Ана и Қыдыр-Ата встретили приход весны вместе с карагандинцами

Масштабно, дружно, весело и ярко отметили праздник Наурыз в Карагандинской области. Народные гуляния с концертами, показами национальных традиций и обрядов, спортивными состязаниями прошли во всех городах и районах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Фото: акимат Карагандинской области

В Центральном парке Караганды на торжество собрались тысячи людей. Многие пришли семьями.

Фото: акимат Карагандинской области

Концертную программу открыло театрализованное представление «Құс қанатындағы Наурыз» с участием профессиональных и самодеятельных артистов.

Фото: акимат Карагандинской области

В действии с участием традиционных героев Жер-Ана и Қыдыр-Ата показали приход весны.

Своими выступлениями порадовали звёзды казахстанской эстрады Ернар Садирбаев, Бауржан Исаев.

– Пусть Наурыз мейрамы будет самым счастливым нашим праздником! Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка, всего самого хорошего! – поздравил карагандинцев аким области Ермаганбет Булекпаев.

На праздничной площадке развлечения на любой вкус, каждый найдёт удовольствие по душе.

В юртах можно было поучаствовать в мастер-классах, окунуться в народную историю, познакомиться с национальной кухней.

В палатках ремесленников местные мастера выставили свои изделия. Для детей и молодёжи установили алтыбақан.

Фото: акимат Карагандинской области

Можно было сфотографироваться с охотничьими собаками и ловчими птицами.

Фото: акимат Карагандинской области

Также прошли спортивные состязания, где все желающие могли помериться силой и ловкостью.

Карагандинец Аслан Сералимов смог поднять гирю 115 раз.

Фото: акимат Карагандинской области

– Мне 35 лет, индивидуальный предприниматель. Занимался разным спортом в молодости, сейчас уже нет. Сегодня выступил экспромтом, без подготовки. Я месяц назад женился, дома собрались гости, чтобы поздравить нас с супругой. С некоторыми из них пришёл в парк, – поделился силач. – Всех поздравляю с праздником! Счастья, всех благ!

На празднования пришли и иностранцы.

Фото: акимат Карагандинской области

– Наурыз құтты болсын! – поздравил карагандинцев по-казахски гость из Нигерии, из города Кадуна, Эмануэль Зака. – Я впервые на таком празднике. Всё нравится: и город, и люди – добрые, радушные.

Фото: Kazinform

В областном центре для удобства жителей празднования подготовили на разных площадках: в парках Майкудука, Пришахтинска и Сортировки, возле Дома дружбы на Юго-Востоке. На стадионе «Шахтёр» устроили состязания по национальным видам спорта.

Вечером на сцене в Центральном парке свои хиты исполнила популярная казахстанская певица Ayree.