Жену президента Украины госпитализировали с коронавирусом

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в Киеве с пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в городе Киеве», - говорится в сообщении Офиса президента.

По данным ОП, в настоящее время диагноз Елены Зеленской: «COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0».

«В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», - сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что Елена Зеленская находится в изоляции, под наблюдением врачей.

В то же время в ОП рассказали, что проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

По информации Украинформа, в Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев коронавируса. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, за прошедшие сутки были госпитализированы 172 человека и зафиксировано 11 летальных случаев, при этом выздоровели 275 пациентов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 32 476 человек. Из них 2 402 детей, а также 5 600 медработников. Выздоровели 14 528 человек, летальных случаев - 912.