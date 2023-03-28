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Женскую сборную Казахстана по боксу торжественно встретили после ЧМ-2023

Махаббат Сыздыкова
28 Марта 2023, 17:24
Женскую сборную Казахстана по боксу торжественно встретили после ЧМ-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная женская сборная Казахстана по боксу вернулась на родину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В аэропорту с цветами и плакатами девушек встречали болельщики и близкие.

По итогам чемпионата мира в Нью-Дели они выиграли шесть наград: две серебряные и четыре бронзовые медали. Тем самым подопечные главного тренера Шамиля Сафиуллина показали наивысший результат в выездных соревнованиях в количественном соотношении.

Серебряные медали выиграли Лаззат Кунгейбаева и Карина Ибрагимова. Бронзовые награды у четырех наших спортсменок: Алуы Балкибековой, Надежды Рябец, Валентины Хальзовой и Фаризы Шолтай.

Первое общекомандное место в медальном зачете заняли хозяйки соревнований. На втором месте — Китай. Замкнули тройку лидеров россиянки. В общем зачете наша команда на 8-м месте.

«Соревнования прошли хорошо. Немного неправильно подобрала тактику, хотелось золотую медаль. Но в целом все прошло хорошо. Соперники были достойные. Это чемпионат мира, слабых здесь нет. Спасибо всем за большую поддержку», - сказала бронзовый призер ЧМ по боксу Валентина Хальзова.


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