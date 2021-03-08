Женское лицо коллектива столичного департамента полиции
Документооборот и делопроизводство – необходимый атрибут государственного учреждения, который имеет значимое место в структуре государственного аппарата и выполняет одну из основных функций в деятельности департамента. С развитием технологий на отдел легла обязанность по обеспечению документооборота в электронном виде. Кроме того, канцелярия ведает всей корреспонденцией, которую получают, отправляют и распределяют как внутри подразделений ДП, так и вне учреждения.
С 2013 года отдел возглавляет Мархаба Оразгалиевна Шалгумбаева. Проработав в органах внутренних дел с 1996 года и имея большой опыт, руководитель смогла наладить работу отдела как отлаженного механизма. Благодаря умелому руководству, который отличает душевность и коллективизм, Мархаба Оразгалиевна создала образцовый коллектив профессионалов.
Под ее руководством сейчас трудятся 11 сотрудников отдела, которые безупречно выполняют возложенные на них задачи. Среди профессионалов канцелярского дела – Гульнара Казбековна Ахметжанова и Жанна Нурбековна Сапиева, которые не один десяток лет служат в отделе документационного обеспечения департамента полиции и передают свои знания и опыт молодым сотрудникам.