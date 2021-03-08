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    14:48, 08 Март 2021 | GMT +6

    Женское лицо коллектива столичного департамента полиции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный женский день - всеми любимый весенний праздник. И в преддверии этого праздника корреспондент МИА «Казинформ» рассказывает о женской половине столичного департамента полиции, а именно о коллективе Отдела документационного обеспечения.

    Документооборот и делопроизводство – необходимый атрибут государственного учреждения, который имеет значимое место в структуре государственного аппарата и выполняет одну из основных функций в деятельности департамента. С развитием технологий на отдел легла обязанность по обеспечению документооборота в электронном виде. Кроме того, канцелярия ведает всей корреспонденцией, которую получают, отправляют и распределяют как внутри подразделений ДП, так и вне учреждения.

    С 2013 года отдел возглавляет Мархаба Оразгалиевна Шалгумбаева. Проработав в органах внутренних дел с 1996 года и имея большой опыт, руководитель смогла наладить работу отдела как отлаженного механизма. Благодаря умелому руководству, который отличает душевность и коллективизм, Мархаба Оразгалиевна создала образцовый коллектив профессионалов.

    Под ее руководством сейчас трудятся 11 сотрудников отдела, которые безупречно выполняют возложенные на них задачи. Среди профессионалов канцелярского дела – Гульнара Казбековна Ахметжанова и Жанна Нурбековна Сапиева, которые не один десяток лет служат в отделе документационного обеспечения департамента полиции и передают свои знания и опыт молодым сотрудникам.


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