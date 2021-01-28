Женский теннисный турнир серии «фьючерс» пройдет в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 1 по 7 февраля 2021 года в Шымкенте пройдет женский теннисный турнир серии «фьючерс» W15 Shymkent International Tournament, передает МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, соревнования пройдут на крытых хард-кортах, призовой фонд – 15 тысяч долларов.

Первая десятка участников предстоящего турнира выглядит следующим образом: Сабина Шарипова (Узбекистан, 372 WTA), Юлия Хатука (Беларусь, 381 WTA), Дарья Мишина (Россия, 399 WTA), Екатерина Казионова (Италия, 425 WTA), Елена Малыгина (Россия, 562 WTA), Анастасия Тихонова (Россия, 692 WTA), Никола Бречкова (Чехия, 906 WTA), Ноэль Сайденова (Россия, 933 WTA), Катерина Павленко (Беларусь, 979 WTA), Любовь Костенко (Украина, 1104 WTA).

В основной сетке турнира честь Казахстана будут защищать Гозаль Айнитдинова (458 WTA), Жибек Куламбаева (625 WTA) и Екатерина Дмитриченко (889 WTA). В квалификационном раунде выступят Жанел Рустемова, Софья Чурсина, Мария Синицына, Диёра Альжанова, Аружан Сагандыкова, Карина Ризванова, Асима Сазанова, Елена Ким, Айя Нупбай, Адель Исмагулова, Елизавета Гнилозубова.