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Женский спецназ впервые привлекли для задержания подозреваемой в Акмолинской области
25 Июля 2022 09:11

Женский спецназ впервые привлекли для задержания подозреваемой в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области были задержаны гражданские супруги, подозреваемые в изготовлении и сбыте наркотических средств. Для доставления в полицию женщины впервые был привлечен женский спецназ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в городе Атбасаре в рамках оперативно – профилактического мероприятия «Карасора - 2022» при проведении специальных мероприятий были задержаны гражданские супруги, подозреваемые в изготовлении и дальнейшем сбыте наркотического средства - гашишного масла.

«Как установили оперативники, в течение некоторого времени 38-летний мужчина и его 37-летняя сожительница в домашних условиях изготавливали экстракт каннабиса из конопли, а затем реализовывали полученный наркотик. Также известно, что мужчина ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и сам употребляет наркотики», - поделились в ведомстве.

При проведении спецмероприятий при попытке сбыть наркотики оперативники изъяли у подозреваемого более 4-х граммов гашишного масла, аналогичное вещество также изъято и по месту жительства гражданских супругов.

При задержании женщина оказала сопротивление полицейским и не подчинялась законным требованиям стражей порядка. Для задержания и последующего доставления подозреваемой в отдел полиции впервые были привлечены сотрудницы специального отряда быстрого реагирования. Благодаря профессиональным действиям сотрудниц полиции горожанка была задержана.

«По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 297 УК РК (незаконный сбыт наркотических средств), фигуранты задержаны и на период следствия арестованы», - резюмировали в ведомстве.

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Автор:
Корреспондент
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