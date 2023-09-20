Женский рынок открыли в Афганистане

В столице Афганистана Кабуле открылся женский рынок. Его цель - предоставить возможности трудоустройства для более чем 100 женщин-предпринимательниц, оказавшихся безработными в течение последних двух лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TOLO News.

По словам основательницы рынка Раджманы Халики, ее целью было создать более комфортные условия для женщин, проживающих в Афганистане в текущей ситуации.

Единственная кормилица своей семьи Оля Ахмадьяр, продавщица на рынке, говорит, что занимается бизнесом более 18 лет и что она может уверенно продавать свою продукцию в этом магазине.



"Мы рады открытию такого рынка, потому что ранее не было места для продажи наших товаров. Мы получаем заказы, и у нас есть продажи», - говорит Ахмадьяр.

Предпринимательницы на рынке выразили свою признательность за создание такого безопасного для них пространства и попросили Исламский Эмират поддержать деловых женщин.



«Это действительно хорошо, особенно для женщин, так как и продавцы, и покупатели здесь - женщины, а это значит, что женщины служат женщинам», - говорит бизнесвуман Шукрия Ахмадьяр. «Я прошу Исламский Эмират поддержать нас в продаже нашей продукции», - говорит другая предпринимательница Фероза.

Некоторые женщины, пришедшие на этот рынок купить вещи, обратились с просьбой в Исламский Эмират дать им возможность работать.

"Мы просим Исламский Эмират позволить женщинам работать, чтобы они стояли на своих ногах. Потому что есть женщины, у которых нет мужчин в семье, чтобы обеспечивать их, поэтому женщины должны работать ", - сказала руководитель ресторана Мина.



По словам чиновников, на этом рынке есть ресторан, газон и более 30 магазинов, которыми управляют женщины. Каждый день женщины ходят сюда делать покупки.

Рынок занимает площадь около 20 акров. Строительство рынка обошлось в 50 млн афгани.