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    13:41, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женский рынок открыли в Афганистане

    афганские женщины
    Фото: nytimes.com

    В столице Афганистана Кабуле открылся женский рынок. Его цель - предоставить возможности трудоустройства для более чем 100 женщин-предпринимательниц, оказавшихся безработными в течение последних двух лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TOLO News.

    По словам основательницы рынка Раджманы Халики, ее целью было создать более комфортные условия для женщин, проживающих в Афганистане в текущей ситуации.
    Единственная кормилица своей семьи Оля Ахмадьяр, продавщица на рынке, говорит, что занимается бизнесом более 18 лет и что она может уверенно продавать свою продукцию в этом магазине.


    "Мы рады открытию такого рынка, потому что ранее не было места для продажи наших товаров. Мы получаем заказы, и у нас есть продажи», - говорит Ахмадьяр.

    Предпринимательницы на рынке выразили свою признательность за создание такого безопасного для них пространства и попросили Исламский Эмират поддержать деловых женщин.


    «Это действительно хорошо, особенно для женщин, так как и продавцы, и покупатели здесь - женщины, а это значит, что женщины служат женщинам», - говорит бизнесвуман Шукрия Ахмадьяр. «Я прошу Исламский Эмират поддержать нас в продаже нашей продукции», - говорит другая предпринимательница Фероза.

    Некоторые женщины, пришедшие на этот рынок купить вещи, обратились с просьбой в Исламский Эмират дать им возможность работать.

    "Мы просим Исламский Эмират позволить женщинам работать, чтобы они стояли на своих ногах. Потому что есть женщины, у которых нет мужчин в семье, чтобы обеспечивать их, поэтому женщины должны работать ", - сказала руководитель ресторана Мина.


    По словам чиновников, на этом рынке есть ресторан, газон и более 30 магазинов, которыми управляют женщины. Каждый день женщины ходят сюда делать покупки.
    Рынок занимает площадь около 20 акров. Строительство рынка обошлось в 50 млн афгани. 

    Теги:
    Центральная Азия Афганистан Мировые новости
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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