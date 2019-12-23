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Женский хоккейный клуб «Айсулу» вышел в лидеры Евролиги

23 Декабря 2019 23:00
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Женский хоккейный клуб «Айсулу» вышел в лидеры Евролиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках очередного тура Евролиги женская казахстанская команда «Айсулу» провела матчи, которые позволили ей закрепиться на верхней строчке таблицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Так, была крупно обыграны словенская команда HK SZ Olimpija Ljubljana со счетом 12:0. Затем клуб направился в Польшу, где провел два матча против Team Poland - Silesia Brackens. Обе игры завершились победой 5:1 и 2:1. Следующие игры команда

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Ключевые слова: Спорт,
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