Женский хоккейный клуб «Айсулу» вышел в лидеры Евролиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках очередного тура Евролиги женская казахстанская команда «Айсулу» провела матчи, которые позволили ей закрепиться на верхней строчке таблицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Так, была крупно обыграны словенская команда HK SZ Olimpija Ljubljana со счетом 12:0. Затем клуб направился в Польшу, где провел два матча против Team Poland - Silesia Brackens. Обе игры завершились победой 5:1 и 2:1. Следующие игры команда