Женский чемпионат мира по боксу стартовал в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 марта, состоятся первые поединки в рамках женского чемпионата мира по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

От казахстанской команды на ринг выйдет Жазира Оракбаева. Она проведет бой в рамках весовой категории до 52 кг. Против нее выступит Чан Ча-Cунь (Тайвань).

Всего Казахстан на ЧМ представят 12 спортсменок.