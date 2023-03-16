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Женский чемпионат мира по боксу стартовал в Индии

16 Марта 2023, 12:45
Женский чемпионат мира по боксу стартовал в Индии Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 марта, состоятся первые поединки в рамках женского чемпионата мира по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

От казахстанской команды на ринг выйдет Жазира Оракбаева. Она проведет бой в рамках весовой категории до 52 кг. Против нее выступит Чан Ча-Cунь (Тайвань).

Всего Казахстан на ЧМ представят 12 спортсменок.


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