Женский чемпионат Азии по волейболу перенесен на новую дату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация волейбола Филиппин приняла решение перенести сроки проведения 21-го чемпионата Азии среди женских команд по причине введения локдауна на территории столицы страны-организатора ввиду обострения ситуации с COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В связи со сложившимися обстоятельствами Азиатская конфедерация волейбола (AVC), в свою очередь, выступила с предложением провести женский чемпионат с 24 по 31 октября. В ближайшую неделю команды должны подтвердить своё участие в соревновании в соответствии с новыми датами.

Если количество команд-участниц окажется менее шести, то международный турнир будет отменён. Также чемпионат может не состояться в случае запрета проведения со стороны Международной федерации волейбола (FIVB), поскольку новые даты совпадают с сезоном Национальной лиги.

Отметим, что в настоящее время подготовка женской сборной Казахстана по волейболу к участию в предстоящем чемпионате идёт полным ходом. Третий сбор национальной команды запланирован на 8 августа в Алматы.

Напомним, что чемпионат Азии среди женских команд был запланирован на 29 августа - 4 сентября. Восемь предполагаемых команд-участниц разделили на две группы. По итогам жеребьёвки сборная команда Казахстана попала в квартет А наряду с дружинами Узбекистана, Китайского Тайбэя и хозяевами турнира, Филиппинами. Группу под литерой B составили волейболистки из Таиланда, Южной Кореи, Ирана и Австралии.