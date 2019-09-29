Женский ЧА по гандболу: казахстанки не смогли завоевать путевку на Олимпиаду-2020

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Китае завершился женский чемпионат Азии по гандболу, который являлся квалификационным на Олимпийские игры в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

Команда Казахстана завершила свое выступление на четвертом месте. Это не позволило нашим спортсменкам завоевать единственную путевку на ОИ-2020. Она вручалась победительницам ЧА. Ими стали гандболистки из Южной Кореи. Второе место занял Китай. Третье - Северная Корея.