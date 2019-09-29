Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:45
-
-
-
-
вчера 20:16
-
вчера 20:03
-
вчера 19:50
-
-
-
-
-
вчера 18:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Женский ЧА по гандболу: казахстанки не смогли завоевать путевку на Олимпиаду-2020
29 Сентября 2019 22:15
Поделиться:
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Китае завершился женский чемпионат Азии по гандболу, который являлся квалификационным на Олимпийские игры в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.
Новости по темеЧемпионат Азии по гандболу: в активе Казахстана очередная победа Казахстанские гандболистки уступили в первом матче чемпионата Азии-2019
Команда Казахстана завершила свое выступление на четвертом месте. Это не позволило нашим спортсменкам завоевать единственную путевку на ОИ-2020. Она вручалась победительницам ЧА. Ими стали гандболистки из Южной Кореи. Второе место занял Китай. Третье - Северная Корея.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Республиканский чемпионат по волейболу среди полицейских прошел в Акмолинской области
- В курортной зоне Акмолинской области прошла гонка «Race Nation Burabay 2019»
- Александр Бублик уступил в финале турнира ATP в Китае
- Путинцева разгромила россиянку и вышла на первую ракетку мира на турнире в Пекине
- Более трех тысяч человек из шести стран приняли участие в марафоне в Шымкенте
- Казахстанка стала чемпионкой открытого первенства Сербии по настольному теннису
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047