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    12:25, 23 Май 2024 | GMT +6

    Женские вагоны еще по трем маршрутам запустят в Казахстане

    Жолаушы
    Фото: АО «Пассажирские перевозки»

    По данным АО «Пассажирские перевозки», в 2023 году в женских вагонах перевезены 161 тысяча пассажиров, а в I квартале 2024 года — порядка 70 тысяч. Поэтому перевозчик решил увеличить количество маршрутов с женскими вагонами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Летом 2024 года запускаются три новых маршрута с женскими вагонами:
    • № 354/353 Астана — Семей;
    • № 24/23 Актобе — Алматы;
    • № 25/26 Алматы — Шымкент. 
    Напомним, на сегодняшний день поезда с женскими вагонами курсируют по восьми маршрутам:
    • № 77/78 Алматы — Мангистау;
    • № 351/352 Алматы — Оскемен;
    • № 45/46 Павлодар — Туркестан;
    • № 37/38 Мангистау — Семей;
    • № 47/48 Атырау — Астана;
    • № 33/34 Актобе — Алматы-1;
    • № 4/3 Астана — Алматы-2;
    • № 71/72 Астана — Шымкент.
    Отметим, что в женских вагонах проводником может быть только женщина. Также разрешена перевозка лиц мужского пола не старше семи лет.

    Теги:
    Казахстан Регионы Женщины Транспорт Железная дорога
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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