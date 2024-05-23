Женские вагоны еще по трем маршрутам запустят в Казахстане
По данным АО «Пассажирские перевозки», в 2023 году в женских вагонах перевезены 161 тысяча пассажиров, а в I квартале 2024 года — порядка 70 тысяч. Поэтому перевозчик решил увеличить количество маршрутов с женскими вагонами, передает корреспондент агентства Kazinform.
Летом 2024 года запускаются три новых маршрута с женскими вагонами:
• № 354/353 Астана — Семей;
• № 24/23 Актобе — Алматы;
• № 25/26 Алматы — Шымкент.
Напомним, на сегодняшний день поезда с женскими вагонами курсируют по восьми маршрутам:
• № 77/78 Алматы — Мангистау;
• № 351/352 Алматы — Оскемен;
• № 45/46 Павлодар — Туркестан;
• № 37/38 Мангистау — Семей;
• № 47/48 Атырау — Астана;
• № 33/34 Актобе — Алматы-1;
• № 4/3 Астана — Алматы-2;
• № 71/72 Астана — Шымкент.
Отметим, что в женских вагонах проводником может быть только женщина. Также разрешена перевозка лиц мужского пола не старше семи лет.