Женские организации призвали помогать казахстанкам, прибывшим из Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 77 женских неправительственных организаций, которые не проявляют свою результативность, в особенности в религиозной сфере. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития РК Марат Азильханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр, главная цель мероприятия – привлечение внимания общественности к проблемам религиозного радикализма, а также его устранение.

«В стране насчитывается 77 женских неправительственных организаций, которые также занимаются семейными, гендерными вопросами. Но если посмотреть, ни одна организация не проявляет свою активность, особенно по вопросам религиозной сферы. Для этого в регионах выделяется 235 млн тенге, при этом реализуются 126 проектов. У нас также на центральном уровне есть несколько проектов. Но мы не можем отметить эффективность данных проектов», - сказал Марат Азильханов в ходе республиканской научно-практической конференции «Роль женских организаций в духовно-нравственном воспитании молодежи и в формировании иммунитета к радикальной религиозной идеологии» в столице.

В этой связи в обществе существуют разные проблемы, констатировал спикер.

«К примеру, можем назвать операцию «Жусан», в результате которой из Сирии прибыли 150 женщин. Все они – гражданки Казахстана – в силу разных причин попали в Сирию. Конечно, нужно с ними активно работать. Поэтому хотелось бы, чтобы женские организации помогли и работали с ними», - призвал М. Азильханов.

«В целом, мы пришли обсудить роль женских организаций. Однако какие вопросы мы будем обсуждать, если сейчас в стране практически не существует таких организаций? Есть ли организация, с которой можно брать пример? Поэтому прошу предложить конкретные меры, мы со своей стороны готовы к сотрудничеству», - обратился вице-министр к участникам конференции.

Отметим, в ходе мероприятия рассмотрены актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, причины и факторы вовлечения молодежи в деструктивные религиозные течения, роль женских неправительственных организаций в формировании иммунитета к радикальной идеологии.