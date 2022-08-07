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Женская сборная РК узнала свое место в рейтинге ФИФА после чемпионата Европы-2022
7 Августа 2022 19:24

Женская сборная РК узнала свое место в рейтинге ФИФА после чемпионата Европы-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных по женскому футболу после завершения чемпионата Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная США продолжила возглавлять рейтинг, на второе место с пятого поднялась Германия. Победители Евро — сборная Англии — поднялись на четвертую строчку с восьмой.

Сборная Казахстана опустилась с 86-го на 89-й место и находится теперь между Гайаной (88) и Малайзией (90).

Чемпионат Европы по футболу среди женщин завершился 31 июля. Победителем турнира стала сборная Англии, обыгравшая в финале команду Германии.

Обновленный рейтинг сборных по версии ФИФА:
1. США
2. Германия
3. Швеция
4. Англия
5. Франция
6. Нидерланды
7. Канада
8. Испания
9. Бразилия
10. КНДР
...
89. Казахстан

Фото: пресс-служба КФФ.

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